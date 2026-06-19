Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde yeni doğum heyecanı yaşanıyor. Doğal yaşam alanları Güney Avrupa ve Kuzey Afrika olan alageyik ailesi, dünyaya gözlerini açan 3 yeni üyeyle birlikte genişledi.

BURSA (İGFA) - 1998 yılından bu yana hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 206.000 metrekarelik alanda, 123 farklı türden yaklaşık bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan ve her yıl 800.000 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan tesiste bugünlerde yavru alageyik heyecanı yaşanıyor.

Son doğan 3 erkek yavruyla birlikte, hayvanat bahçesindeki alageyik sayısı 11'e ulaştı. Doğar doğmaz neşe kaynağı haline gelen sevimli yavrular; yonca, elma, havuç ve kendileri için özel olarak hazırlanan yemlerle besleniyor. Deneyimli bakıcılarının özenle büyüttüğü yavruların sağlık durumları da veteriner hekimler ve beslenme uzmanları tarafından titizlikle takip ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin Avrupa standartlarına uygun olarak yönetildiğini belirten Bursa Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Levent Sünger, hayvanların bakımı konusunda son derece hassas bir çalışma yürütüldüğünü vurguladı. Sünger, 'Bu ay içerisinde dünyaya gelen 3 alageyik yavrumuzun da sağlık durumları çok iyi ve üçü de erkek. Onların gelişi hem bizim için hem de ziyaretçilerimiz için çok büyük bir heyecan ve mutluluk kaynağı oldu' dedi.