Manisa Büyükşehir Belediyesi, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) bildirilmeyen ürünlerin kente girişini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı hal denetim ekipleri, kentin stratejik giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirdikleri kontrollerle ürün taşıyan araçları titizlikle denetliyor.



Üreticinin emeğini ve tüketicinin sağlığını korumayı hedefleyen ekipler, 17 ilçenin tamamında denetimlerine aralıksız devam ediyor. Yapılan kontrollerde, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen araçlar ve işletmeler hakkında yasal işlem uygulanıyor.

Denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurgulayan İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, 'Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun talimatları doğrultusunda, Haller Şube Müdürlüğümüz tarafından yol denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Amacımız, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte hem üreticimizi, esnafımızı hem de vatandaşlarımızı korumak. Halkımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için 17 ilçemizin tamamında sahada olmaya devam edeceğiz. Manisa'ya sözümüz var' dedi.