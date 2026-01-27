Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ile Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle ilk kez 2019 yılında başlatılan 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası' için yeni bir protokol imzalandı.

ANKARA (İGFA) - İnsan odaklı projelerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB), Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası iş birliğiyle ilk kez 2019 yılında başlattığı 'Atık Jiletleri Toplama Kampanyası' için yeni protokol imzalandı.

Kullanılmış jiletlerin geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, sokak hayvanları ve kâğıt toplayıcılarına zarar vermemesi amacıyla ilk kez 2019 yılında başlatılan kampanya kapsamında Başkentte hizmet veren yaklaşık 3 binin üzerinde berbere atık jilet toplama kutuları dağıtıldı.

2019-2025 yılları arasında ise 300 kilogram atık jilet çevreye karışmadan toplandı ve geri kazanım-bertaraf sürecine dâhil edildi. İmzalanan yeni protokol ile bu deneyimin daha sistematik, sürdürülebilir ve yaygın bir uygulama modeline dönüştürülmesi hedefleniyor.

BÜYÜKŞEHİR'İN TESİSLERİNDE BERTARAF EDİLECEK

Protokol kapsamında; Büyükşehir Belediyesi tarafından atık jiletlerin güvenli şekilde biriktirilmesi amacıyla Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı berberlere atık jilet kutuları teslim edilecek.

Tıraş hizmeti sırasında kullanılan, ömrünü tamamlamış ve tekrar kullanılamaz hale gelen jiletler toplanarak Büyükşehir Belediyesi tarafından lisanslı bertaraf tesislerine taşınarak bertaraf edilecek. Proje, berber esnafının sürece aktif katılımını sağlayarak çevre bilincinin artırılmasına ve toplum sağlığının korunmasına katkı sunacak.