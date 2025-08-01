Bursa'da Gemlik Belediyesi, ilçenin çeşitli noktalarında gerçekleştirdiği yol çalışmalarıyla vatandaşların ulaşım konforunu yükseltiyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde tamamlanan parke taşı döşeme ve asfaltlama çalışmaları, halktan takdir topladı.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediyesi, ilçede ulaşımı kolaylaştırmak ve konforu artırmak için yol çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak Cumhuriyet Mahallesi’nde 418. Sokak ve Hasanağa Mevkii’nde parke taşı döşeme çalışmaları yapılırken, Kuzey Planlama Bölgesi’nde asfaltlama çalışmaları tamamlandı.

Bu çalışmalar, bölgedeki ulaşım kalitesini önemli ölçüde artırdı.Başkan Deviren: “Vatandaşların Mağduriyetini Giderdik”Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, yol çalışmalarının ilçe genelinde hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Ekiplerin farklı bölgelerde tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Deviren, “Cumhuriyet Mahallesi’nde yeni yapılaşma alanlarında yaşayan vatandaşlarımız, kışın çamur, yazın toz nedeniyle sorun yaşıyordu. Toprak yollar ulaşımı zorlaştırıyordu. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak için yol çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.