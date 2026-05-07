Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından Umurbey Rüştiyesi'nin kuruluşunun 161. yıl dönümü, düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Program kapsamında okulun kurucularından Hacı Etem Ağa da saygı ve minnetle anıldı.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu bahçesinde gerçekleştirilen programa, Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabayır, Bursa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yunus Bulut, Gemlik İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Uluğ, Borusan Holding Gemlik Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli, Ak Parti, CHP ve MHP İlçe Başkanları protokol üyeleri, eğitim camiası temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından yapılan açılış konuşmalarında, Umurbey Rüştiyesi'nin bölge eğitimine sağladığı katkılar ve köklü geçmişi vurgulandı.

Konuşmalarda ayrıca, eğitime verdiği destekle bilinen Hacı Etem Ağa'nın hizmetleri de rahmet ve şükranla anıldı.

Okul öğrencileri tarafından sergilenen halkoyunları ve okunan şiirler büyük ile Görsel Sanatlar Öğretmeni Fatma Subaşı ve Fen Bilimleri Öğretmeni Cennet Gökhan'ın rehberliğinde hazırlanan yıl sonu sergisi de büyük beğeni aldı.

Program Hacı Etem Ağa ailesi tarağından katılımcılara yapılan plav ikramıyla sona erdi.