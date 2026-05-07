Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Timi, yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde görev alacak 'Hayat Timi' için mülakat sürecini başlattı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi Karasu, Kocaali sahillerinde görev yapacak Cankurtaran Timi'ni seçmek için mülakatlara başladı. Sıfır kayıp hedefiyle 2025 yılında acının önüne siper olan hayat timi, yeni sezon öncesi zorlu bir sınavdan geçiyor.

HAYAT NÖBETİ EKİBİ SEÇİLİYOR

2025 yılı yaz sezonunda Karasu, Kocaali, Kaynarca'da 54 kilometrelik sahil şeridinde pür dikkat, cansiperane bir nöbet tutan ekipler acıya, gözyaşına ve acıya geçit vermemişti.

'Sıfır kayıp' hedefini yerine getiren ve milyonlarca tatilci için 'güven timsali' olarak anılan hayat nöbetçileri, 2026 yaz sezonunda görev alacak kadroyu belirlemek için zorlu bir parkur kurdu.

NEFES KESEN MÜCADELE

Sakarya Atatürk Olimpik Yüzme Havuzu'nda zorlu bir sınava tabi tutulan cankurtaran adayları, parkuru en başarılı şekilde geçmek için nefes kesen bir mücadele ortaya koydu.

Zamanla yarışan adaylar, 4 ayrı etapta 200 metre serbest yüzme, 15 metre sualtında tek nefeste ielrleme, 3 metreden manken çıkarma, 25 metreden insan çekme görevlerini yerine getirdi.

Zorlu etapları başarıyla geçen adaylar, fiziksel dayanıklılıklarını göstererek kriz anlarında müdahale kabiliyetlerini ortaya koydu.

SONRAKİ AŞAMA DENİZ MÜLAKATI

Havuz mülakatını başarıyla geçen adaylar, bir sonraki aşama olan deniz mülakatına katılmaya hak kazandı. Deniz mülakatını da geçen cankurtaranlar, yaz sezonu boyunca sahillerde görev alarak 'sıfır can kaybı' hedefiyle hayat nöbetine başlayacak.