Mardin - HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, 1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla sendika binası önünde basın açıklaması düzenledi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Grup adına açıklama yapan Mardin - HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Türkiye'nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tüm teşkilat mensuplarını ve dünyanın dört bir yanındaki emekçileri selamlayarak, '1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun' dedi.Adıbelli, emeğin hak ettiği değeri görmesi, çalışma hayatında adaletin güçlenmesi ve sendikal hakların güvence altına alınmasının ancak barış, kardeşlik ve toplumsal dayanışma ile mümkün olacağını vurguladı. 'Savaşa, zulme, sömürüye ve adaletsizliğe karşı ses yükseltiyoruz. Birlik, mücadele ve dayanışma irademizi meydanlardan haykırıyoruz' ifadelerini kullandı.

Açıklamada HAK-İŞ'in temel talepleri şöyle sıralandı:'Ücrette adalet, vergide hakkaniyet ve sosyal adaletin sağlanması, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun demokratik ve katılımcı bir yapıya kavuşturulması, sendikal hakların güçlendirilmesi, örgütlenme önündeki engellerin kaldırılması, kıdem tazminatının korunması ve geliştirilmesi, kayıt dışı istihdamla etkin mücadele, çocuk işçiliğinin önlenmesi,İş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için güvenli işyerleri, ILO'nun C-190 sayılı Sözleşmesi'nin onaylanması ve işyerlerinde şiddete sıfır tolerans, 696 sayılı KHK kapsamı dışında kalan işçilerin kadroya alınması, kamu işçileri arasındaki ücret ve statü farklılıklarının giderilmesi, mevsimlik işçiler için kalıcı ve sürdürülebilir çalışma modelleri oluşturulması.'



Aziz Adıbelli, 'Daha fazla dayanışma, güvenceli istihdam, güçlü sosyal güvenlik ve gerçek sosyal adalet için mücadele ediyoruz. Tüm emekçileri örgütlü mücadelenin çatısı altında birleşmeye davet ediyoruz' dedi.Barış ve Filistin VurgusuAçıklamada savaş, soykırım ve zulme karşı net bir tavır ortaya konuldu. 'Savaşlara hayır! Soykırıma hayır! Zulme hayır!' denilerek, Filistin ve Gazze başta olmak üzere Doğu Türkistan, Arakan, Ukrayna, Lübnan, İran ve Sudan'daki insan hakları ihlalleri kınandı.

HAK-İŞ olarak mazlumların yanında olduklarını belirten Adıbelli, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel SUMUD Filosu'na ve filoya katılan HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin başta olmak üzere tüm aktivistlere selam gönderdi.Açıklamanın sonunda şehitler ve gaziler rahmet ve minnetle anılırken, iş kazalarında hayatını kaybeden emekçiler saygıyla yad edildi, yaralanan ve meslek hastalığı yaşayan işçilere acil şifalar dilendi.Basın açıklaması, 'Yaşasın örgütlü emek, Yaşasın HAK-İŞ, Yaşasın Başkenti Kudüs olan Özgür ve Bağımsız Filistin mücadelesi' sloganlarıyla sona erdi.