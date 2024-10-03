Bursa'da Gemlik'te trafik sorununa büyük ölçüde çözüm getirecek önemli bir yatırım hayata geçiyor. Gemlik'in iki noktasında yapılacak tır parkları ile artık büyük tonajlı nakliye araçları kent içinde park etmeyecek.BURSA (İGFA) - Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren'in, Belediye Meclisi'nde müjdesini verdiği tır parkı yatırımları hayata geçiyor.

Gemlik çıkışındaki ambalaj fabrikasının arkasında ve Küçük Sanayi Bölgesi'nde iki tır parkı yapılacağını söyleyen Başkan Deviren, park alanında incelemelerde bulundu. Gemlik çıkışında bulunan belediyeye ait yerde yapılacak olan tır parkı ile ilçe trafiği hafifletilecek, tırların sokak aralarında park etmelerinin önüne geçilerek düzen sağlanacak.

İncelemelerin ardından konuşan Başkan Deviren: "Tırların Gemlik içinde parklanmaları konusu uzun süredir çözüm bekleyen konulardan biriydi. Belediyemize ait bu arsayı tır parkı haline getirerek düzeni sağlama adına ilk adımı atacağız. İkinci tır parkını da Küçük Sanayi Bölgesi'nde, yatırımcı eliyle yapacağız. Böylece kentimiz için ihtiyaç duyulan hizmetlerden birini daha kısa zamanda hayata geçirmiş olacağız" şeklinde konuştu.