Bursa'da Gemlik Limanlar Bölgesi'nde güvenliğin artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir adım daha atıldı.

Tarık ŞEKER / BURSA (İGFA) - İthalat ve ihracat süreçlerinde denetimlerin daha hızlı, etkin ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından temin edilen ikinci X-ray cihazı düzenlenen törenle hizmete alındı.

Borusan, Gemport ve Roda limanlarında giriş-çıkış yapan tır ve konteynerlerin denetim süreçlerini kolaylaştıracak olan cihazın açılış töreni; Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, Bölge Müdür Yardımcıları Murat Ceviz ve Mehmet Köse, Gemlik Gümrük Müdürü Ersin Keleş ile Borusan Holding Gemlik Kampüs Koordinatörü Serdar Özkaleli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, Ticaret Bakanlığı tarafından yaklaşık 3 milyon dolar değerinde ikinci bir X-ray cihazının ilçeye kazandırıldığını belirterek, bu sayede denetimlerin ihracat ve ithalat süreçlerini aksatmadan daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaymakam Canbaba, 2024-2025 yılları arasında gerçekleştirilen denetim sayısının 7.115'ten 18.311'e yükseldiğini, hizmete alınan yeni cihaz ile bu sayının daha da artmasının hedeflendiğini vurguladı.

Konuşmasında katkı sunan tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Kaymakam Canbaba, başta Ticaret Bakanı olmak üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'a, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar'a şükranlarını iletti. Ayrıca güvenlik süreçlerine destek veren Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına da teşekkür etti.

Gemlik'in ve ülkemizin her geçen gün daha güvenli hale geldiğini ifade eden Kaymakam Canbaba, yapılan yatırımların bölgenin ticaret hacmine ve güvenliğine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.