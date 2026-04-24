İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi'nin geleneksel Uçurtma Şenliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu yıl da binlerce çocuk ve aileyi bir araya getirdi. Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda gerçekleşen etkinlikte, İzmir'in dört bir yanından gelen vatandaşlar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin ev sahipliğinde düzenlenen şenliğe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katıldı. Etkinlikte hem eğlence hem de duygu dolu anlar yaşandı; Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve çocuklar anısına siyah balonlar gökyüzüne bırakıldı. İki başkanın Bornova Belediyesi Çocuk Korosu ile birlikte İzmir Marşı'nı seslendirmesi ise alandaki coşkuyu zirveye taşıdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, konuşmasında bayramların anlamına ve demokrasiye vurgu yaparak, 'Bayramlar çok kıymetli, milletimize verilmiş armağanlar. Değerini bilmemiz lazım, anlamını anlamamız lazım. Geçen yıl da buradaydım ve bu güzel kalabalığı görmüştüm. Bugün yine aynı heyecanı paylaşmak benim için büyük mutluluk. Bornova, İzmir'in en değerli ilçelerinden biri ve bu alan kentimizin en özel buluşma noktalarından. Kafanızı hiçbir şeyin karıştırmasına izin vermeyin. Demokrasiye, halkın egemenliğine, sizlerin egemenlik hakkınıza herkesin kayıtsız şartsız sahip çıkması gerektiğini bugün vesilesiyle tekrar hepimiz hatırlayalım. Ulusal egemenlik, cumhuriyet, bağımsızlık, çağdaş bir devlet olma, hukuk devleti olma ilkeleri yeme içme kadar, soluduğumuz hava kadar değerli. Başka türlü inanın biz bu güzel çocuklara hiçbir şekilde iyi bir ülke bırakamayız.' diye konuştu.