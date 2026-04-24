23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, başkanlık makamını çocuklara devretti. Çocukların taleplerini dikkatle dinleyen Başkan Şadi Özdemir, 'Nilüfer'i çocuklarımızla birlikte kuruyoruz' mesajını verdi.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nde 23 Nisan kutlamaları kapsamında gelenekselleşen 'temsili makam devri' bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir; koltuğunu gün boyunca Güneş Kutluhan Duran, Atahan Erol ve Yade Akgün isimli üç farklı çocuğa emanet ederek, kentin yönetimini sembolik olarak onlara bıraktı.

Başkanlık koltuğuna oturan 10 yaşındaki 4. sınıf öğrencisi Atahan Erol, 23 Nisan'ın millet egemenliğinin en güçlü simgesi olduğunu ifade ederek; parkların, spor sahalarının ve oyun alanlarının artırılması gerektiğini söyledi.

Sokak hayvanlarının korunması ve bakımı ile çevre temizliği gibi konularda da öneriler sunan Erol, çocukların güvenle oynayabileceği alanların önemine dikkati çekti. 9 yaşındaki 3. sınıf öğrencisi Yade Akgün ise çocukların kent yaşamında daha fazla söz sahibi olması gerektiğini belirtti.

Ziyaretçilerden küçük Güneş Kutluhan Duran da daha önce de bir araya geldiği Başkan Şadi Özdemir ile 23 Nisan'da yeniden buluşarak, belediye yönetimi hakkında merak ettiklerini sordu.

Çocukların projelerini ve hayallerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, 23 Nisan ruhunun ancak çocukların fikirlerine değer verilerek yaşatılabileceğini belirtti. Çocukların; özgürlüğün, eşitliğin ve umudun adı olduğunu vurgulayan Özdemir, 'Biz Nilüfer'de 23 Nisan ruhunu çocuklarımızın yüzünde, Çocuk Meclisimizde ve parklarımızda görüyoruz. Onlar söz söylediğinde duyuyor, karar verdiklerinde arkalarında duruyoruz; çünkü egemenlik çocuktan başlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu kutlu gün, onların gelecekte söz sahibi olacağının bir teminatıdır. Çocuklarımızın hayalleri bizim yol haritamızdır' dedi.