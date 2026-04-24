KOCAELİ (İGFA) - Ünlü hukukçu ve yazar Hayati İnanç, Gebze Teknik Üniversitesi'nde 'İçimizdeki Şiir' söyleşisiyle edebiyatseverlerle buluştu. Etkinlikte klasik şiirin ruhu ve aşkın derin manaları konuşuldu.

KLASİK EDEBİYATIN İZİNDE BİR SÖYLEŞİ

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ünlü hukukçu ve yazar Hayati İnanç, üniversite öğrencileri ve personeliyle bir araya geldi.

Dr. İclal Didem Arvas'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Fuzûlî'nin meşhur 'Aşk imiş her ne var âlemde / İlim bir kîyl ü kâl imiş ancak' beyiti üzerinden medeniyetimizin sevgi anlayışı anlatıldı.

'İÇİMİZDEKİ ŞİİR' BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa katılım oldukça yoğundu. İnanç, klasik edebiyatın sadece geçmişe ait olmadığını, bugünün insanı için de bir rehber niteliği taşıdığını vurguladı.

Kelimelerin gücüne ve hafızanın önemine değinen yazar, gençlere 'can veren pervaneler' misali edebiyata sarılmalarını tavsiye etti. Program GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar'ın katılımından dolayı İnanç'a plaket takdimi ile sona erdi.