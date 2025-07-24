BURSA (İGFA) - Bursa’da vatandaşların tüm hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanması için hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, halka kolay, erişilebilir ve kaliteli sağlık hizmetleri sunmak, hastalıkların erken dönemde teşhisini ve toplumda bilinçlenmeyi sağlamak amacıyla ‘Sağlık Otobüsü’ projesini başlattı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Evde Bakım ve Ambulans Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘Sağlık Otobüsü’, 17 ilçeyi gezerek özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ve mevsimlik tarım işçisi olarak çalışanların sağlık hizmetine daha kolay ulaşabilmesini amaçlıyor.

Bünyesinde doktor, psikolog, hemşire, diyetisyen, fizyoterapist ve ebenin yer alacağı Sağlık Otobüsü’nde, ilk olarak bulgu taraması yapılarak vatandaşların tansiyonu, ateşi, nabzı ve solunumu ölçülecek. Gezici araçta yapılan tarama sonuçları görevli personel tarafından değerlendirilerek, gerek görülmesi halinde vatandaşlar hastaneye yönlendirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak Bursalıların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı olan vatandaşlara yerinde, hızlı ve bütüncül bir hizmet sunmak amacıyla "Sağlık Otobüsü" projesini hayata geçirdiklerini belirten Başkan Bozbey, “Hayattaki en değerli servetin sağlık olduğunu biliyoruz. Amacımız, erken teşhisle olası riskleri azaltmak ve toplumsal sağlık eşitliğine katkı sağlamaktır. Toplum sağlığını korumak ve iyileştirmek hepimizin sorumluluğudur. Göreve geldiğimiz günden bu yana ihtiyaç duyulan her alanda ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımıza hizmet verdik. Türkiye’ye örnek olacak olan halk sağlığı projelerimizi bir bir yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum” diye konuştu.