Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesindeki muhtarların talep ve önerilerini dinlemek, çözüm yolları hakkında bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla koordinasyon toplantısı düzenlendi.BURSA (İGFA) - Bursa’da katılımcı yönetim anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesindeki mahallelerin önceliklileri belirlemek ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla koordinasyon toplantısı düzenledi.

Barış Manço Kültür Merkezi’ndeki toplantıya, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ayhan Sarsıcı, CHP Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Gün, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mustafa Öztürk, Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Yılmazer, Yıldırım Muhtarlar Derneği Başkanı Muhsin Sak, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve muhtarlar katıldı.

Mahalle iletişim personelinin (MİP) istihdam edilmesi ve bu personelin çalışma esaslarının görüşüldüğü buluşmada, fide desteği, ibadethanelerin temizliği, sosyal yardımlar ve muhtarların talep ve önerileri ele alındı.