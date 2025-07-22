Kırsal kalkınma yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin ürettikleri ürünleri düşük maliyetlerle ve en iyi şekilde değerlendirebilmesi amacıyla 38 adet salça makinesi dağıttı.BURSA (İGFA) - Kırsalda kalkınmayı sağlayarak köyden kente göçün önüne geçmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, fide-fidan temininden ekipman desteğine, damla sulama boru dağıtımından sıvı gübre teminine, yüzde yüz hibeli mazot dağıtımından biçerdöver desteğine kadar birçok konuda çiftçiye destek vermeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında ürünlerin düşük maliyetlerle ve en iyi şekilde değerlendirilmesi amacıyla 38 kırsal mahalleye salça makinesi dağıtıldı.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde düzenlenen teslim töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreterek tarlasını boş bırakmayan üreticilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Bugüne kadar yapılanların yanında yeni projelerle de destek olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Bozbey, “38 salça makinesini üreticilerimize teslim ettik. Bu sayede artık hem daha hijyen hem de daha kolay bir şekilde ürünlerini işleyebilecekler. Destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Çiftçimize bereketli olsun” dedi.