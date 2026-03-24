Bursa'nın dağ yöresinde yaşamı dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Keles'te mahallelerin ortak alanlarına önemli katkılar sağladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Keles ilçesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, mahallelerin ortak kullanım alanlarının geliştirilmesine yönelik malzeme yardımı sağlandı.



Yunuslar, Kozbudaklar ve Pınarcık mahallelerindeki çok amaçlı hizmet binaları için beton, demir, profil ve panel desteği verilirken, Dağdibi, Alpagut ve Küçükkovacık mahallelerindeki toplanma alanı için profil, trapez sac, demir, panel ve tuğla noktasında katkı sunuldu.

Baraklı Mahallesi'ndeki düğün salonu için profil ve panel desteği sunulurken, Epçeler Mahallesi'ndeki camii inşaatı için de seramik teslim edildi. Böylelikle 8 mahalleye toplam 4 milyon liradan fazla destek sağlanmış oldu.





Hem mevcut yapıların korunmasını hem de yeni sosyal alanların oluşturulmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, ortak yaşam alanlarının daha işlevsel hale getirilmesini amaçlıyor.

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların sosyal ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasını da büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, kırsaldaki mahallelerin muhtarlarından gelen talepler doğrultusunda malzeme desteğini planlı bir şekilde sürdürecek.