İzmir'in en yoğun bölgelerinden Alsancak'ta yağmur sularının yarattığı taşkınlar ve altyapı kaynaklı sorunlar tarihe karışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü'nün 250 milyon liralık yatırımla yürüttüğü yağmur suyu altyapı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kent merkezinde yıllardır yaşanan su baskınları ve altyapı kaynaklı koku sorunlarını ortadan kaldırmak için Alsancak'ta kapsamlı bir yağmur suyu altyapı dönüşümü yürütüyor.

Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerini kapsayan 250 milyon liralık proje kapsamında hat imalatları ve terfi merkezi çalışmaları eş zamanlı ilerliyor.

Projeyle birlikte yağışlı havalarda sokak ve caddelerde biriken sular toplanarak pompalar aracılığıyla doğrudan denize ulaştırılacak ve bölge modern bir yağmur suyu altyapısına kavuşacak.

Kent merkezinin en yoğun bölgelerinden biri olan Alsancak'ta yürütülen proje kapsamında 7 kilometre yağmur suyu hattı, 1 kilometre atık su hattı ve 5 adet yağmur suyu terfi merkezi inşa ediliyor.

Proje tamamlandığında mevcut birleşik sistem ayrıştırılacak, yağmur sularının kanalizasyon sistemine karışması önlenecek. Böylece hem kış aylarında yaşanan taşkınların hem de yaz aylarında ortaya çıkan koku sorunlarının önüne geçilecek.

BAZI SOKAKLARDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Proje kapsamında Alsancak'ta birçok noktada altyapı imalatları tamamlandı. 1476/1 Sokak, 1475 Sokak, 1474 Sokak ve 1479 Sokak'ta çalışmalar bitirilerek hat imalatları tamamlandı.

Ayrıca Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Bulvarı ile 1456 ve 1460 sokakların bazı bölümlerinde de altyapı çalışmaları tamamlandı. Bu sokakların bir bölümü farklı terfi merkezlerinin güzergâhında kaldığı için ilerleyen aşamalarda bazı noktalarda yeniden imalat yapılacak. Bugüne kadar bölgede 1,7 kilometre yağmur suyu hattı ve 500 metre atık su hattı imalatı gerçekleştirildi.

İKİ NOKTADA HAT İMALATI SÜRÜYOR

İZSU ekipleri Alsancak'ta iki ayrı noktada çalışmalarını sürdürüyor. 1456 Sokak'ta 600 milimetre çapında beton borularla yağmur suyu hattı imalatı devam ediyor.

1453 Sokak'ta ise 1 metre çapında betonarme borularla altyapı çalışmaları sürdürülüyor. Ramazan Bayramı öncesinde mevcut imalatlar tamamlanarak çalışmalara kısa süreli ara verilecek. Bayram sonrası sahaya 3 ayrı ekip çıkarılarak boru imalatlarına hız verilecek.

LİMANA EN YAKIN TERFİ MERKEZİ TAMAMLANDI

Projenin en kritik bileşenlerinden biri olan yağmur suyu terfi merkezlerinin yapımı da devam ediyor. Limana en yakın noktada yer alan 1 numaralı terfi merkezinin inşaatı tamamlandı.

Elektrik sisteminin kurulmasının ardından tesis devreye alınacak. 2 numaralı terfi merkezinde imalat çalışmaları sürerken, bayram sonrası süreçte 3 ve 4 numaralı terfi merkezlerinin yapımına başlanması hedefleniyor.

Beş terfi merkezinin tamamının yaz ve sonbahar aylarında sırasıyla devreye alınması planlanıyor.

KORDON HATTINDA GÜÇLÜ POMPA SİSTEMİ KURULACAK

Yağmur suyu terfi merkezleri Kordon olarak bilinen Atatürk Caddesi üzerindeki geniş kaldırımlarda konumlandırılıyor. Tesisler 1476/1, 1479, 1453, 1448 ve Brezilya sokaklarının Kordon ile kesiştiği noktalarda yer alacak.

Terfi merkezlerinde toplam 11 pompa hizmet verecek. Sistem 4,4 metreküp/saniye (4400 litre/saniye) pompaj kapasitesiyle yağmur sularını hızla denize ulaştıracak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Alsancak, Kültür ve Mimar Sinan mahallelerinde yağışlı havalarda yaşanan su baskınlarının önemli ölçüde önüne geçilmesi ve bölgenin modern bir yağmursuyu altyapısına kavuşması hedefleniyor. Çalışmaların 2026 yılı içerisinde tamamlanması planlanıyor.