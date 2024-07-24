Bursa’nın daha temiz ve estetik bir kent olması amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, trafiği olumsuz etkilememek adına temizlik çalışmalarını gece saatlerinde sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerden meydanlara, yol kenarlarından alt geçitlere kadar kentin birçok farklı noktasında temizlik çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürüyor. Trafiğin olumsuz etkilenmemesi adına çalışmalarını gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar sürdüren ekipler, daha temiz ve daha estetik bir kent için yoğun çaba harcıyor. Alt geçit ve üst geçitler, bat-çık ve tüp geçit duvarları, oto bariyerlerin arkasında kalan alanlar, ekipler tarafından titizlikle temizlendi. Ana arterlerdeki yabani otlar, yollardaki çöpler ve atıklar toplanırken, duvar yazıları ve kâğıt afişleri de kaldırıldı. “BURSALILARI GÜLÜMSETMEYE DEVAM EDECEĞİZ” Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Hakan Tanrıöver, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha temiz ve daha yaşanabilir bir Bursa için gece gündüz çalıştığını söyledi. 147 kişilik ekip ve araçlarla temizlik ve estetik çalışmalarını yürüttüklerini belirten Tanrıöver, “Herhangi kaza durumunda yol üzerinde tekrar kazaya sebebiyet verebilecek olumsuzlukların önlenmesi için ani müdahale ekiplerimiz de hazır bulunuyor. İnsanların yaşamlarını olumsuz etkilememek ve trafik akışını engellememek için gece saatlerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz. Kentin temizliği için emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızla Bursalıları gülümsetmeye devam edeceğiz” dedi.

Kent Estetiği Şube Müdürü Bahriye Bahar ise 14 operatör, 5 şoför ve 44 işçi ile birlikte bir gecede yaklaşık 20 kilometre alan ile 8 adet alt ve üst geçitte temizlik yapıldığını söyledi.