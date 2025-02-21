Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sevginin, hoşgörünün ve paylaşmanın doyasıya yaşandığı Ramazan ayı dolayısı ile hayata geçirdiği ‘Ramazan Desteği’nde başvurular başladı. Başvurular 2 Mart'a kadar yapılabilecek.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışını merkeze alarak ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek çekleri dağıtan, Burskoop aracılığıyla öğrencilerine eğitim desteği veren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Ramazan ayı dolayısı ile ‘Ramazan Desteği’ni hayata geçirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı sosyal belediyecilikle buluşturmanın ve verilen sözleri bir bir tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yardımlaşmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yönelik ‘Ramazan Desteği’ni hayata geçirdiklerini açıklayan Başkan Bozbey, “Vatandaşımızın hayatına dokunan bir projeyi daha hayata geçirdik. Gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ‘Ramazan Desteği’nde bulunacağız. Yaşanan ekonomik krizin etkilerini azaltacak sosyal projelerle Bursa’mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ile güzel. Ramazan bereketi sofralardan eksik olmasın” dedi.

Desteklerden faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlar, 2 Mart 2025 Pazar gününe kadar https://bbbsosyalyardimlar.bursa.bel.tr adresinden başvurularını gerçekleştirebilecek.