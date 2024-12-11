Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çevre Mühendisleri Odası’nın destekleriyle ‘Atık Yönetimi Çalıştayı’ düzenlendi. Çalıştayda atık yönetiminin, toplumsal sağlığın korunması, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması için hayati bir zorunluluk olduğuna dikkat çekildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Çevre Mühendisleri Odası’nın da destekleriyle ‘Atık Yönetimi Çalıştayı’ düzenlendi.

İki gün sürecek olan çalıştayda, çevre dostu bir Bursa ve sürdürülebilir bir gelecek için atılacak adımlar planlanacak.

Belediyelerin ve ilgili kamu kurumlarının yöneticilerinin konuşmacı olarak katılacağı programda, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıkların toplanması ve bertaraf edilmesinde karşılaşılan zorluklar tartışılacak. Sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirilerek, başarılı uygulama örnekleri incelenecek.

Merinos Atatürk kongre Kültür Merkezi’ndeki çalıştayın açılış törenine, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Çevre Mühendisleri Odası Bursa Şube Başkanı Mehmet Şen, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, iştiraklerin yöneticileri, ilçe belediyeleri ile kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, atık yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bilen biri yönetici olduğunu söyledi.

Bursa’da atık yönetimini sorun olmayacak düzeyde yönetmek ve gelecek kuşaklara temiz bir Bursa bırakmak zorunda olduklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, ilçe belediyelerin sıfır atık konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini, koordinasyon görevini etkin bir şekilde yürütmek için düzenli toplantılar yaptıklarını anlattı. Belediyelerle yaptıkları görüşmelerde özellikle ambalaj atıklarının toplanması ve taşınması esnasında mevzuattan kaynaklı ve ekonomik nedenlerle yaşanan zorlukların sıklıkla dile getirildiğini söyleyen Başkan Bozbey, “Mevcut sorunları değerlendirip ortak çözümler üretme yolunda anlamlı bir adım atıyoruz. Atık yönetimi; toplumsal sağlığın korunması, ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanması ve doğal kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için hayati bir zorunluluktur. Özellikle Bursa’mızdaki gibi sanayi ve tarımın geliştiği bölgelerde bu konuyu ele almak, hem bugünümüz hem yarınımız için kritik bir öneme sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak atık yönetiminde hem yerel hem de uluslararası düzeyde örnek projeler geliştirme konusunda kararlıyız” dedi.

Bursa’nın en önemli sorunlarından bir tanesinin hava, çevre ve dere kirliliği olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, bu sorunların önlenmesi konusunda çalıştayın büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Bu konularda kurum olarak taviz vermeyeceklerini anlatan Başkan Bozbey, 17 ilçede de düzensiz çöp alanları olduğunu belirterek, ilçelerde sıfır atık konusundaki ısrarlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Hazırlanacak raporların Bursa’ya yeni bir çevresel anlayış kazandıracağını belirten Başkan Bozbey, daha temiz bir çevre için herkesin sorumlulukları olduğunu hatırlattı.

Konuşmalar sonrasında program, ‘Ambalaj Atıkları Yönetimi’ konulu oturumla devam etti. Gün boyunca Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri tarafından iklim değişikliği ve sıfır atık konusunda sunum ve grup çalışmaları yapıldı.