Bursa BUSADER, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde devam eden orman yangınlarıyla mücadele eden görevlilere ve gönüllü bölge sakinlerine örnek bir destek veriyor.BURSA (İGFA) - Bursa BUSADER, ülke gündemine acı bir şekilde düşen orman yangınlarına yönelik olarak gösterdiği duyarlılıkla Bilecik’in Osmaneli ilçesindeki yangınları söndürme çalışmalarını sürdüren görevliler ve çalışmalarda gönüllü olan bölge sakinlerine destek veriyor. Bursa BUSADER tarafından düzenlenen organizasyonla bölgeye erzak malzemeleri, çeşitli içecekler ve su, yanmaz ve kaymaz eldiven, koruyucu gözlük, kürek gibi malzemelerden oluşan yardım malzemeleri bölgeye gönderiliyor. Bursa BUSADER ayrıca bölgede yangın söndürme çalışmalarında felaketin başlangıcından bu yana gönüllü olan bölge sakinlerinin traktörleri için mazot yardımı da yapıyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Bursa BUSADER Başkanı Op. Dr. Fatma Akalp, “Yönetimimiz ve gönüllülerimizin yardımları ile günlerdir içimizi yakan orman yangınları ile mücadeleye destek vermek için hemen harekete geçtik ve o bölgede gerektiğinde canlarını hiçe sayan görevliler ve çevre sakinlerine yardımcı olmak için bu çalışmamızı sürdürüyoruz. Bölgede bulunan gönüllülerimiz sayesinde gelişmelerden anbean haberdar oluyoruz ve ihtiyaç duyulan malzemeleri göndermeye devam ediyoruz. Bu acı günleri hep birlikte dayanışma ile atlatacağımıza inanıyor ve bölgede afete karşı canla başla çalışan tüm görevlilerimize destek veriyoruz” dedi.

Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu (BUSADER) Yönetim Kurulu Başkanı Zerrin Özgüle de gerçekleştirilen örnek dayanışma için Bursa BUSADER’e ve bölgedeki çalışmalarda görev alan herkese teşekkür etti.