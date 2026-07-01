Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'ne ait beş falez plajı bu yıl da Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Ümit Uysal, çevre duyarlılığının belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, ücretsiz halk plajı modelinin Türkiye'ye örnek olduğunu söyledi.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi'nin falezler üzerindeki Erenkuş, Erdal İnönü, İnciraltı, Mobil ve Konserve Koyu halk plajları, uluslararası çevre ödülü Mavi Bayrak almaya hak kazandı. Mavi Bayraklar, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Erenkuş Plajı'nda düzenlenen törenle göndere çekildi.

Törene Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın yanı sıra Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren, belediye yöneticileri, dalgıç ekibi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başkan Ümit Uysal, çevre duyarlılığının belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, Muratpaşa Belediyesi'nin uzun yıllardır çevre odaklı projeler yürüttüğünü söyledi.

Üst üste 11'inci kez En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri ödülünü aldıklarını hatırlatan Uysal, Çevreci Komşu Kart gibi projelerle çevre alanında öncü uygulamalara imza attıklarını ifade etti.

Ücretsiz halk plajı anlayışının zamanla birçok kuruma örnek olduğunu dile getiren Uysal, 'Plajlarımız yalnızca denize girilen alanlar değil, aynı zamanda kamu yararını önceleyen bir anlayışın simgesi haline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere birçok kuruma ilham kaynağı oldu. Ücretsiz ve nitelikli halk plajlarının yaygınlaşmasını memnuniyetle karşılıyoruz.' dedi.

Başkan Uysal, konuşmasında 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı da kutlayarak, denizlerde tam bağımsızlığın simgesi olan Kabotaj Kanunu'nun önemine dikkat çekti ve başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu hakkın kazanılmasında emeği geçenleri saygıyla andı.

TÜRÇEV Antalya İl Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ise Muratpaşa Belediyesi'nin halk plajı anlayışında önemli bir dönüşüme öncülük ettiğini belirtti. Halk plajlarının artık yalnızca denize girilen alanlar değil, sosyal yaşamı destekleyen kamusal mekânlara dönüştüğünü ifade eden Ergiydiren, Muratpaşa modelinin birçok belediyeye örnek olduğunu söyledi. Temizlik, güvenlik, çevre yönetimi ve hizmet kalitesi gibi uluslararası kriterleri karşılayan Muratpaşa Belediyesi'nin beş halk plajı, bu yıl da Mavi Bayrak unvanını koruyarak çevre ve sürdürülebilir turizm alanındaki başarısını bir kez daha tescillemiş oldu.