Bulancak Belediyesi tarafından Bulancak Cumhuriyet Meydanında düzenlenen iftar yemeğine 5 binin üzerinde Bulancaklı katıldı.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç’ın davetiyle, saatler öncesinden meydanı dolduran Bulancaklılar hep birlikte iftar açtılar.

İftar öncesi bir konuşma yapan Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, “Bulancak’ta özlenen bir tabloyu oluşturdukları için tüm Bulancaklı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bu gece ve bundan sonra da birlikteliğin en güzel örneklerini ortaya koymaya devam edeceğiz. Biz hep birlikte Bulancak olacağız. Kimseyi ötekileştirmeden ve uzaklaştırmadan Bulancak’a hizmet edeceğiz. Ben bu gece için iftar davetinde bulunurken Kadir gecesine denk geleceğini düşünmemiştim. Hem Cuma günü hem de Kadir gecesi gibi mübarek ve güzel bir gecede sergilediğimiz bu beraberliğimiz daim olsun. Gecemiz mübarek olsun. Yoğun katılım sebebiyle oluşan aksaklıklardan dolayı da özür dilerim. Hepinizi tek tek selamlıyorum. Sağolun varolun” dedi.

İftar proğramına; CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş ve eşi Aykut Gezmiş, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Giresun Eski Milletvekillerinden Eşref Karaibrahim, Eski Giresun İl Başkanı Sİnan Kitapçı, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri de katılım sağladılar.