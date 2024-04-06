Bülbül, Nazilli'nin makus talihini yendiğini ifade ederek şunları söyledi:" Bu zafer tüm Nazillili hemşehrilerimizin. Bu başarı halkımızın başarısı. Nazilli Belediye Başkanımız Ertuğrul Tetik'in Nazilli Adliyesi'ndeki mazbata törenine ve Atatürk Anıtına çelenk koyma törenine katıldık. Ardından, partililerimizle birlikte Nazilli Belediyesi'nde devir teslim törenine katılım sağladık. Oldukça sevinçli ve gururluyuz. Nazilli uzun yıllar sonra makus talihini yendi ve CHP belediyeciliğini seçti. Hiçbir vatandaşımızı mahçup etmeyeceğiz. Göreceksiniz başkanımız Tetik ile Nazilli'de tarihi bir değişim yaşanacak. Bu değişim daha birinci yılında kendini belli edecek. CHP Belediyeciliği fark yaratacak"dedi.