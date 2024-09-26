Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) tarafından geleneksek olarak düzenlenen İŞ’TE SOHBETLER toplantısının bu ayki konuğu, İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın olacak.BURSA (İGFA) - Yaşamın her kesiminde kadının varoluşunu sağlamak ve güçlendirmek amacıyla yol gösterici olmayı, girişimci kadın sayısını arttırmayı, kadının yasama ve karar verme süreçlerindeki etkinliğini ve yönetsel gelişimini desteklemeyi hedefleyen ve bu doğrultuda hayata geçirdiği başarılı projeler ile dikkat çeken Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD), iş yaşamında başarıları ile takip edilen ve rol model olan iş liderlerini iş insanları ile buluşturmaya devam ediyor.

İş’te Sohbetler’in İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın olacak. Mövenpick Hotel Yasemin Salonu'nda gerçekleşecek toplantıda İpekyol Group Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın iş yaşamındaki tecrübelerini BUİKAD üyeleriyle paylaşacak.