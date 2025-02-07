Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat etkinlikleri kapsamında Ressam Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun “Farklı Dönemler, Farklı Söylemler” başlığıyla açtığı 74 eserlik resim sergisi, OSM’de sanat dostlarını mest etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şubat Kültür Takvimi, birbirinden güzel etkinliklerle sürüyor.

Takvimin son programı, resim sanatına ilgi duyan Sakaryalıları buluşturdu.

BÜYÜLEYEN 74 ESER

Atlas Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seyit Mehmet Buçukoğlu’nun “Farklı Dönemler, Farklı Söylemler” başlıklı 74 eserlik sergisi OSM’de kapılarını açtı.

Her biri el emeği, sanat harikası olan eserler, serginin misafiri olan sanat dostlarının ilk günden ilgi odağı oldu ve görenleri mest etti.

SANATIN BİRLEŞTİRİCİ VE İLHAM VERİCİ GÜCÜ

Açılışta konuşan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, “Sanat her bireyin kendi ifade etmesinde, toplumların hafızasını diri tutmasında ve farklı kültürlerin birbirini anlamasında büyük bir rol oynamaktadır. Sanatın birleştirici ve ilham verici gücüne inanarak bu değerli serginin hayata geçmesine katkı sağlayan kıymetli sanatçımızı tebrik ediyorum” dedi.

“KÜLTÜRÜMÜZDEN ESİNLENEREK ELE ALDIM…”

Ressam Seyit Mehmet Buçukoğlu, “Her bir eser farklı dönemlerde farklı serilerin parçası olsa da ortak dili, yazı ve yazının kaligrafik estetiğidir. Bu topraklardan kendi kültürümüzden esinlenerek ele aldığım yazı unsurunu bu eserlerde izleyeceksiniz. Renkler de yine bir o kadar farklı kültürel değerler özelinde ele alınıyor. Bu serginin gerçekleşmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na teşekkür ediyorum” dedi.

Resim sergisi 2 Mart’a kadar OSM’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.