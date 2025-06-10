Bursa Teknik Üniversitesinde, öğrenci-rektör buluşmaları devam ediyor.BURSA (İGFA) - Denizcilik Fakültesi ve Orman Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, lisans öğrencilerine yönelik ‘Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi’ni kuracaklarının müjdesini verdi. Rektör Çağlar, “Gençlerimizin yenilikçi fikirlerinin şirketleşmesinin önünün açılacağı bu merkezde, güçlü yarınları inşa edeceğiz” dedi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, öğrenci odaklı yaklaşımı ile fakültelerde gerçekleştirilen buluşmalarda öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor. Öğrenci toplulukları ile başlayan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile devam eden öğrenci buluşmaları, Denizcilik Fakültesi ve Orman Fakültesi ile sürdürüldü. Mimar Sinan Yerleşkesi Erguvan Salon’da iki gün arayla düzenlenen buluşmalarda Rektör Naci Çağlar’a; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Genel Sekreter Selim Uzun, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Dobrucalı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ertaş eşlik etti. Rektör Çağlar, gerçekleştirdiği ziyaretlerde öğrencilerin eğitim, barınma, ulaşım, kampüs imkânları ve sosyal faaliyetlerle ilgili görüşlerini birebir dinliyor. Samimi bir atmosferde geçen buluşmalarda öğrenciler, sorunlarını rahatça ifade ederek ve farklı konularda görüş ve önerilerini dile getiriyor.

“ÖĞRENCİYİ MERKEZİ ALAN ÜNİVERSİTE BTÜ”

BTÜ’nün, “Ar-Ge Odaklı”, “Şehirle ve Toplumla Bütünleşen, “Sanayiyi Güçlendiren, Sanayiden Güç Alan” bir üniversite olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Çağlar, en önemlisinin ise “Öğrenciyi Merkeze Alan Üniversite” olduğunu söyledi. Bu noktada etkinlikler ya da birebir buluşmalar ile öğrencilerle bir araya gelmeye çalıştıklarını dile getiren Rektör Çağlar, akademik takvim boyunca buluşmaların devam ettiğini belirtti.

MERKEZDE 100 ÖĞRENCİ YER ALACAK

Öğrencilere yeni bir projenin müjdesini de veren Rektör Çağlar, lisans öğrencilerine yönelik “Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi”ni kuracaklarını belirtti. Rektör Çağlar, “Burada girişimci ve yenilikçi fikri olan 100 gencimizi yer vereceğiz. Özgün projelerin ortaya çıkacağı bu merkezimizde hedefimiz, yenilikçi fikirlerin geliştirilerek kuluçkaların şirketleşmesi. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde en fazla yükselen 2’nci üniversite olarak, gençlerimizin girişimlerinin şirketleşmesi için burada çok ciddi çalışmalar yapacağız. Böylelikle çok güçlü yarınları burada hep birlikte inşa etmiş olacağız” dedi.

Öğrencilerin taleplerinin BTÜ Yönetimi tarafından tek tek not alındığı buluşmalar, toplu fotoğraf çekimleriyle son buldu.