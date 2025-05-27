Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi müsabaka programlarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.BURSA (İGFA) - Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha önce kulüplere bildirilen ancak daha sonra yayıncı kuruluşun talebi üzerine değişikliğe gidilen play-off maç programında, daha önce 29 Mayıs Perşembe günü 20.30’da oynatılacağı açıklamada “Tofaş – Bahçeşehir Koleji” play-off çeyrek final 1. maçımızın başlama saati aynı gün saat 18.00’e alınmıştır. Yaşanan bu değişiklikten dolayı daha önce bilet satın alan ve bilet iadesi yapmak isteyen taraftarlarımız Biletix üzerinden (aşağıdaki linkten) iade taleplerini oluşturabilecek olup, satın alınan biletler 18.00’deki karşılaşma için de geçerlidir.

Yaşanan bu gelişme sonrası kulüp olarak gerekli itirazları gerçekleştirmiş olsak da, alınan yeni karardan ötürü mağduriyet yaşayan taraftarlarımızın anlayışına sığınıyor, play-off’ların başlamasına 3 gün kala kulüpleri operasyonel olarak zor durumda bırakan bu kararı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Bu önemli play-off çeyrek final serisi öncesinde Bursalı basketbol severleri her şartta takımımızı desteklemeye davet ediyoruz.'' ifadelerine yer verild.