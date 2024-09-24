Geride bıraktığı sayısız eserlerle gönüllere taht kuran, bozkırın tezenesi olarak anılan Neşet Ertaş, KO-MEK’te birbirinden güzel türküleriyle anıldıKOCAELİ (İGFA) - Bozkırın tezenesi olarak yüzlerce unutulmaz eseriyle gönüllere ve hafızalara yer eden Neşet Ertaş vefatının 12. yıl dönümünde unutulmadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde KO-MEK müzik branşı eğitmenleri ve solist Nuray Polat Gündoğan’ın hazırladığı “Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır” Neşet Ertaş Anma Konseri, Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. Nuray Polat’ın seslendirdiği birbirinden güzel Neşet Ertaş eserlerinin yer aldığı anma etkinliğine kalabalık bir sanatsever grubu katılarak, unutulmaz bir gece yaşadı.

BİRBİRİNDEN GÜZEL ESERLER

KO-MEK’te görev yapan müzik branşı eğitmenleri, yaklaşık 4 aylık bir çalışmasının sonucunda Neşet Ertaş’ın eserlerinden oluşan türküleri seslendirirken dinleyicilerden tam not aldı. Solist olarak eşsiz sesiyle geceye katılan Nuray Polat Gündoğan’ın yer aldığı gecede, bağlamada Mahir Gündoğan ve Özgür Yazıcı, gitarda Refik Uğur Tan, ney Adil Perktaş, kemanda İsmet Yıldız ve Emine İriş, ritim perküsyon Emirhan Avcı, bas gitar Erdem Çubukçuoğlu, klavyede Deniz Arslan yer alırken bateride ise Serkan Hamamcıoğlu yer aldı.

KATILIM YOĞUN OLDU

Duygu dolu anların yanı sıra oldukça eğlenceli dakikaların yaşandığı geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve çok sayıda davetli katıldı.

ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ UZUN SÜRE ALKIŞ ALDI

“Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır” Neşet Ertaş Anma Konseri ne katılan davetliler solist Nuray Polat’ın seslendirdiği eserlere her birlikte eşlik ederek çalınan hareketli parçalarla da oynayarak günün yorgunluğunu attı. Gece sonunda solist Nuray Polat’ın Gaziler Günü dolayısıyla seslendirdiği Çanakkale Türküsü salondan uzun süre alkış aldı.

“BÖYLESİ ANLAMLI BİR GECEDE OLMAK BİZİ SEVİNDİRDİ”

Konser sonrasında duygularını aktaran dinleyicilerden Necla Ak Gözdeoglu bizim gibi türkü severler için böyle etkinliklerin olması çok güzel KO-MEK e böyle güzel ve anlamlı konsere imza attığı için teşekkür ediyorum bir diğer dinleyici Gencay Zavatcu ise; “KO-MEK’in yabancısı değilim daha önce yaptıkları programlara da katıldım. Konu usta Neşet Ertaş olunca gelmemek imkânsız ben de ailemle birlikte bu güzel organizasyona gelerek keyif dolu dakikalar yaşadım. Organizasyonda emeği gecen herkese teşekkür ederim”.

BERNA ABİŞ, KATILIMCILARA VE MÜZİSYENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Seslendirdikleri bir birinden güzel eserlerle dinleyenlere hoş seda bırakan müzisyenlerimize gece sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş çiçek taktim etti. Neşet Ertaş’ı anma programında bir arada olduğumuz için herkese teşekkür eden Abiş bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan siz misafirlerimize çok teşekkür ederiz. Türkiye’ye hatta dünyaya mal olmuş bir sanat büyüğümüzün ölümünün 12. Yılında bu güzel eserlerle andığımız için çok mutluyuz diyerek tüm müzikseverlere teşekkür etti.