Ramazan Bayramı'nın 1. gününde yurt genelinde yağış bekleniyor. Meteoroloji, Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerin yüksekleri ile doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, doğu kesimlerinde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Marmara'nın doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Düzce, Antalya, Adana çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 9°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 4°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 6°C, 8°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları, Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 10°C, 18°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 9°C, 16°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 11°C, 17°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksekleri kar yağışlı

KONYA 6°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE 5°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SAMSUN 9°C, 13°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 7°C, 15°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C

Çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 0°C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN 2°C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 12°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 10°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Marmara, Ege'de fırtına; Batı Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, bugün güneyi 4 ila 6, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Orta ve Kuzey Ege yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneyli yönlerden 3 ila 5 yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yarın (Cuma) sabah saatlerinden itibaren geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, yarın (Cuma) öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.