Bursa Nilüfer Belediyesi’nin okuma kültürünü kazandırmak için 14’üncüsü düzenlenen “Boyun Kadar Kitap Oku” projesinde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.BURSA (İGFA) - Proje kapsamında ilk ve ortaokuldan bin 427 öğrenci toplam 64 bin 911 kitap okudu.

Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nilüfer Rotary Kulübü iş birliği ile düzenlediği “Boyun Kadar Kitap Oku” etkinliği ödül töreni ile sona erdi. Bursa Akademik Odalar Birliği’nde (BAOB) yapılan törene Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Okan Şahin, Zerrin Güleş, Emre Karagöz ve Bukle Erman, Nilüfer İlçe Milli Müdür Vekili Selahattin Erdoğmuş ile şube müdürleri, Rotary Kulübü 2024-2025 Dönemi 2440. Bölge Guvernörü Mert Korur, Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Kahveci, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çocuklarda okuma alışkanlığını geliştirmek, kitap ve kütüphaneyle ilişkilerini güçlendirmek için düzenlenen proje kapsamında ilk ve ortaokuldan bin 427 öğrenci toplam 64 bin 911 kitap okudu. Projenin başlangıcından bugüne kadar, toplam 611 bin 417 kitap okundu.

Yüksek katılımın olduğu törende konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, “Bugün kitapların, hayal gücünün ve öğrenmenin günü. Bugün, ‘Boyun Kadar Kitap Oku’ diyen o güzel çağrıya kulak veren çocuklarımızı kutlamak için buradayız” dedi.

Bazen bir sayfanın insanın tüm dünyasını değiştirebildiğini dile getiren Şahin, çocuklara seslenerek şöyle konuştu: “Kimi zaman bir kitabın kapağını açmak bir maceraya atılmak gibidir. Belki uzaya çıkarsınız, belki bir köyde arkadaşlık kurarsınız, belki de sihirli bir dünyaya adım atarsınız… Kitaplar sizin en iyi arkadaşlarınız olacak. Onlara sıkı sıkı sarılın, olur mu?”

ŞAMPİYONLARA ÇANAKKALE GEZİSİ

Kitapla büyüyen çocukların yanında olmaktan gurur duyduklarını söyleyen Şahin, “Yarışmaya katılan çocukları yürekten kutluyorum. Unutmayın kitap okudukça hem siz büyürsünüz, hem de dünya güzelleşir. Bu arada sizlere arkadaşlarımız küçük de bir sürpriz hazırlamış. Okuma şampiyonlarına ve öğretmenlerimize Çanakkale gezisi ödülümüz var. Bununla ilgili bizlere destek veren Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne destekleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Nilüfer Rotary Kulübü Dönem Başkanı Kerem Kahveci, projenin sadece kitap okuma alışkanlığı kazandırmadığını aynı zamanda hayal güçlerini, kelime dağarcıklarını, empati yeteneklerini ve dünyaya bakış açılarını zenginleştirdiğini söyledi. Projenin geleceğe yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu dile getiren Kahveci, “Nilüfer Belediyesi’ne bu anlamlı ortaklıkta yüzlerce çocuğun hayatına dokunduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.

OKUMAYI BIRAKMAYIN

Rotary Kulübü 2024-2025 Dönemi 2440. Bölge Guvernörü Mert Korur ise cep telefonları, tablet, televizyon veya dizilerle gününü geçirmek yerine kitap okuyan çocukları kutladı. Kitap okuyup, kendi fikirlerini ve düşüncelerini oluşturan çocukları tebrik eden Kurur, “Hayal güçlerinizi zenginleştirdiğiniz için çok mutluyum. Lütfen okumayı bırakmayın” dedi.

Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen değerlendirme kurulu üyeleri ve katılımı en yüksek okulların idarecilerine teşekkür edildi. Kütüphane Dostu Ödülü’nü kazanan Çalı İlkokulu 3/E sınıfı öğrencisi Duru Mina Er’i ise Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin kutlayarak, ödülünü takdim etti. Yazar Nuri Kurucu da çocuklara yönelik bir söyleşi gerçekleştirdi. Programın sonunda 2’nci sınıftan 8’inci sınıfa kadar en fazla kitap okuyan öğrenciler, sahneye çıkarılarak ödülleri sunuldu.