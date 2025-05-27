Türkiye U14 Oryantiring Şampiyonası’nın 3. Kademe yarışları Kırıkkale’de yapıldı. İki gün süren heyecan sonunda 1. gün ikincilik elde eden Bostanlıspor’un milli takım adayı Eymen Vatansever 2. gün 5. olmasına karşın üç kademe sonunda genel klasmanda birinciliğini korudu.İZMİR (İGFA) - Bostanlıspor’un yıldız sporcusu Eymen, Kırırkkale Keskin Karıştıran Mesire Alanındaki 2,5 kilometrelik parkuru 26.23 derece ile geçerek Türkiye ikinciliğini elde etti. 2. gün Yahşihan ilçe merkezindeki sürat yarışındaki 2,8 kilometrelik yarışta da starta 5. geldi.

Hasta olmasına karşın yarışan Eymen Vatansever’in büyük fedakarlık yaptığını ifade eden Bostanlıspor Oryantiring Antrenörlerinden, İzmir Oryantiring İl Temsilcisi Harun Altun, “Eymen hastaydı. Biz şampiyonaya katılmamasını uygun görmemize karşın kendisi katılmak istedi. İlk gün 2. olarak kürsüye çıktı. Gece ateşlendi. Sabaha kadar uyumadı. Sabah yarışa izin vermedik ama yine katılmakta israr etti. İğneyle katıldı ve 5. oldu. 70 sporcu arasından elde ettiği dereceler gerçekten bizleri onurlandırıyor. Genel klasmanda da 3 kategori sonrası Türkiye Birinciliği korudu. Hedefi belli, Türkiye şampiyonluğu ve milli takım” dedi.