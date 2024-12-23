Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin girişimiyle yeniden faaliyete geçen Bornova Kent Konseyi’nde Gençlik Meclisi seçimleri yapıldı. İkinci turda 41 oy alarak başkan seçilen Mehmet Burak Bülbül, gençlerin sesini duyurmayı ve sosyal projelerle ilçeye katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin öncülüğünde yeniden aktif hale getirilen Bornova Kent Konseyi’nde Kadın Meclisi’nden sonra Gençlik Meclisi seçimleri de tamamlandı.

Bornova Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde düzenlenen genel kurulda Mehmet Burak Bülbül, ikinci turda 41 delegenin oyunu alarak Gençlik Meclisi Başkanı seçildi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençlerin kent yönetiminde aktif rol almasının önemini vurgularken, Bornova Belediyesi’nin gençlerin projelerine destek vereceğini ifade etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, gençliğin önemine dikkat çekerek, "Bornova’nın gelişmesinde gençlerin dinamizmine her zaman ihtiyaç duyuyoruz. Kent Konseyimiz, vatandaşların yerel yönetimlere taleplerini iletebilmesi için güçlü bir köprü görevi görüyor. Bugün gençlerimizin bu yapıda aktif rol alacak olmaları bizler için büyük bir umut kaynağı. Mehmet Burak Bülbül ve yönetim ekibine başarılar diliyorum. Bornova Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin projelerini destekleyecek, onlarla birlikte daha yaşanabilir bir Bornova inşa edeceğiz" diye konuştu.

29 yaşındaki Mehmet Burak Bülbül, Gençlik Meclisi Başkanlığına seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, Bornova’nın kalkınmasına yönelik projelere öncülük etmeyi hedeflediklerini belirtti. Bülbül, "Gençlerin sesini daha güçlü duyuracak bir yapı oluşturacağız. Engelsiz bir Bornova, hayvan hakları, kadın ve çocuk hakları gibi konularda duyarlılık kazandırmayı amaçlıyoruz. Tüm paydaşlarımızla birlikte çok sesliliğin gücünü arkamıza alarak çalışacağız" dedi.