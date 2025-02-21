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Basketbol severlere çağrıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tüm Sakaryalı sporseverleri dev adamlara destek için tribüne davet etti.

Sakarya’nın şampiyonları Enes Zengin’e misafir oldu

Sakarya’nın şampiyonları Enes Zengin’e misafir oldu