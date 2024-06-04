Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde GEBZESEM’de gerçekleştiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Ben de Varım’ projesi kapsamında düzenlediği 2. Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nde (GEBZESEM) gerçekleşti. Büyükşehir’in organizasyonuyla gerçekleştirilen turnuvaya yaklaşık 60 tekerlekli sandalyeli sporcu katılım sağladı. Kas kontrolünü ve hassasiyetini test eden paralimpik bir spor dalı olan Boccia’da müsabakalar tüm gün sürdü. Eleme usulüyle bireysel ve çiftler kategorisinde oynanan turnuvaya Türkiye’nin pek çok ilinden sporcu katılım sağladı.

40 MADALYA SAHİBİNİ BULDU

Kocaeli’den ise Kağıtspor ve ‘Sporda Ben de Varım’ sporcularının katıldığı turnuva GEBZESEM’de gerçekleşti. Özel gereksinimli bireylere rehabilite ve müsabık sporcu yetiştirme amacıyla gerçekleşen organizasyonda farklı illerden gelen engelli spor kulüpleri, dernekler ve ferdi sporcular katılım sağladı. Mücadele 10 altın, 10 gümüş, 10 bronz ve 10 anı madalyası olmak üzere toplamda 40 adet madalya sahibini buldu. Turnuvada Simav Özel Sporcular Kulübü, Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü, Bahçelievler Belediyespor Kulübü, Bağcılar Belediyespor Kulübü, Süleymanpaşa Belediyespor Kulübü, Çorlu Belediyespor Kulübü, Yalovaspor Kulübü, Derince Belediyespor Kulübü ve Bursa Büyükşehir Boccia Takımı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcuları mücadele verdi.

KAS KUVVETLERİNE GÖRE YARIŞTILAR

Sporcular kas kuvvetlerine göre BC1, BC2, BC3, BC4 ve BC5 olmak üzere 5 farklı kategoride yarıştı. Program sonunda müsabakaya katılım gösteren tüm sporculara tıbbi aromatik bitkiler kullanılarak elde edilen Ormanya ürünlerinin yer aldığı hediye paketi takdim edildi.

ŞAMPİYON BAĞCILAR OLDU

GEBZESEM’de gerçekleşen Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası’nda şampiyon Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü olurken, Çorlu Belediyespor ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ise ikinciliği paylaştı.

TURNUVADA DERECEYE GİRENLER

BC1 kategorisi turnuva birincisi: Sedat Aksu (Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC1 kategorisi turnuva ikincisi: Yücel Coşkun (Çorlu Belediyesi Spor Kulübü)

BC1 kategorisi turnuva üçüncüsü: Ayşe Gençbay (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)

BC2 kategorisi turnuva birincisi: Niyazi Aslan (Bireysel)

BC2 kategorisi turnuva ikincisi: Emirhan İlbeyi (Derince Belediyesi Spor Kulübü)

BC2 kategorisi turnuva üçüncüsü: Bilal Yazıcı (Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC3 kategorisi turnuva birincisi: Ersoy Turp (Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC3 kategorisi turnuva ikincisi: Aynur Cüre (Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC3 kategorisi turnuva üçüncüsü: Bilgin Can (Çorlu Belediyesi Spor Kulübü)

BC4 kategorisi turnuva birincisi: Yahya Gürbüzer (Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC4 kategorisi turnuva ikincisi: Fatma Gürbüzer ( Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC4 kategorisi turnuva üçüncüsü: Ramazan Köseoğlu (Çorlu Belediyesi Spor Kulübü)

BC5 kategorisi bireysel turnuva birincisi: Kenan Tüblek (Bağcılar Belediyesi Engelliler Spor Kulübü)

BC5 kategorisi bireysel turnuva ikincisi: Murat Uğural (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)

BC5 kategorisi bireysel turnuva üçüncüsü: Sabiha Erdal (Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor)