Türk pop müziğinin ikonik ismi Yonca Evcimik'in sanat kariyeri, çocuk yaşta konservatuvar yıllarında tiyatro ve müzikallerle başladı. Profesyonel olarak dans, tiyatro ve müziği bir arada yürüten sanatçı, 90'ların başında müzikallerden edindiği sahne tecrübesini pop müziğe taşıyarak adını Türk pop tarihine yazdırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Şimdi ise uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi' adlı gösterisiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Gösteri, ilk olarak 30 Mart Pazartesi akşamı Fişekhane'de, ardından 31 Mart Salı akşamı İstanbul Bakırköy Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde perdelerini açacak.

'Abone', 'Bandıra Bandıra' gibi unutulmaz şarkıları ve 'Çılgın Bediş' karakteriyle hafızalara kazınan Yonca Evcimik, kariyer yolculuğunu bu kez sahneye taşıyor. Sanatçının çocuk yaşta başlayan serüveninden müzik, prodüktörlük ve televizyon projelerine uzanan hikâyesi, tek perdelik kabare formatındaki bu özel gösteride izleyiciyle buluşacak.

Epizot Gösteri Sanatları'nın sahneye koyduğu, Kral Pop Radyo'nun medya sponsoru olduğu 'Yonca'nın 90'lar Ekspresi', bilet satışlarına müzikseverlerden gelen yoğun ilgiyle birlikte Yonca Evcimik'i Türkiye turnesine çıkarıyor.