Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılının ocak – mayıs döneminde ihracatını yüzde 12’lik artışla 432 milyon dolardan 483 milyon dolara çıkardı. Ege Bölgesi'nde gıda sektöründe ihracat artış rekortmeni oldu.İZMİR (İGFA) - 2025 yılının 5 aylık döneminde Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 7 tarım birliği arasında ihracatını en çok artıran birlik olan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, son 1 yıllık süreçte 1 milyar 30 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı ve 2024 yılındaki kayıplarını telafi etti.

BİTKİSEL YAĞ İHRACATI ASLAN PAYINI ALDI

Ege Bölgesi’nden yapılan hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatının alt sektörlerinde bitkisel yağ sektörü açık ara liderliğini sürdürüyor. 2024 yılının ocak – mayıs döneminde 213 milyon dolar olan bitkisel yağ ihracatı, 2025 yılının aynı döneminde yüzde 25’lik artışla 268 milyon dolara yükseldi. Bitkisel yağ sektörü, Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin toplam ihracatında yüzde 55’lik dilimle temsil edildi.

Son 10 yılda büyük bir gelişim gösteren kedi-köpek maması sektörü, 2025 yılının ilk beş ayında 57,5 milyon dolarlık ihracatla alt sektörler arasında ikinci sıranın sahibi oldu. Üçüncü basamakta 44,5 milyon dolarlık ihracatla çikolatalı şekercilik mamulleri yer aldı.

2025 yılının ocak – mayıs döneminde Ege Bölgesi’nden 28 milyon dolarlık yağlı tohumlar ihraç edilirken, hububattan mamul ürünlerden elde edilen döviz tutarı 27 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Gıda müstahzarları 17,8 milyon dolar, baharatlar 14 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Değirmencilik ürünlerinden 8 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün Türkiye’nin gıda ürünleri ihracatında açık ara lider sektör olduğunu dile getiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, 2024 yılında emtia fiyatlarındaki düşüş kaynaklı ihracatta gerileme yaşadıklarını, 2025 yılında ihracatta tekrar artışa geçtiklerini kaydetti.

Hububat bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatının Türkiye genelinde 2025 yılının 5 aylık diliminde yüzde 4,2’lik artışla 5 milyar 18 milyon dolardan 5 milyar 230 milyon dolara çıktığı bilgisini veren Öztürk, “Ege Bölgesi’nde daha başarılı bir ihracat performansı ortaya koyduk. İhracattaki artışın 2025 yılının ikinci yarısında da devam etmesini bekliyoruz. 2025 yılı sonunda 1 milyar 100 milyon dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi’nin en önemli ihraç kalemlerinden biri olan haşhaş tohumunda en büyük ihraç pazarımız Hindistan’a ihraç izni çıkması halinde 1 milyar 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşabiliriz” şeklinde konuştu.

EN ÇOK İHRACAT CEZAYİR, LİBYA VE SUUDİ ARABİSTAN’A

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2025 yılının beş aylık döneminde en çok ihracatı 76,3 milyon dolarla Cezayir’e gerçekleştirdi. Cezayir’e ihracatını yüzde 38 artıran EHBYMİB, Libya’ya ise ihracatını yüzde 32’lik yükselişle 33 milyon dolardan 43,7 milyon dolara çıkardı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi yakınlaşma ihracat rakamlarına da olumlu yansıdı. EHBYMİB’in Suudi Arabistan’a ihracatı yüzde 53’lük sıçrayışla 11,9 milyon dolardan 18,2 milyon dolara fırladı.

Ege Bölgesi’nden hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatında öne çıkan diğer ülkeler 17,4 milyon dolarla Cibuti, 14 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri olurken, Tunus’a ihracat yüzde 467’lik rekor artışla 2 milyon dolardan 11 milyon dolara çıktı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ihraç edilen ülke sayısı 140 oldu.