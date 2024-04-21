Yurtbay Seramik, 22-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde düzenlenecek olan Coverings Fuarı’na katılmaya hazırlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika'nın en büyük ve en önemli seramik karo ve doğal taş fuarı olarak bilinen Coverings, 40 ülkeden gelen 1000'den fazla küresel firmaya ev sahipliği yapacak.

Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Amerika’nın en büyük ihtisas fuarı olan Coverings Seramik Karo ve Doğal Taş Fuarı, 22-25 Nisan 2024 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlanta şehrinde, Georgia World Congress Center'da tüm dünyadan sektör profesyonelleri ve tüketicileri bir araya getirecek. Türkiye seramik sektörünün öncülerinden ve önemli temsilcilerinden Yurtbay Seramik de fuara katılarak birbirinden özel koleksiyonlarını, dünyanın beğenisine sunacak

“Harlow, Leeds ve Dublin” serileri ön plana çıkarılacak

Türkiye'de olduğu kadar uluslararası alanda da tanınan Yurtbay Seramik, seramik ve taş endüstrisi üzerine çalışan ve aralarında distribütörlerin, perakendecilerin, üreticilerin, sanatçı ve basın mensuplarının da olduğu 25.000’den fazla paydaşı bir araya getirmeyi hedefleyen Coverings 2024 için heyecanla hazırlanıyor. Fuar için bir yıldır titizlikle çalışan Yurtbay Seramik, kontrastı zarafetle buluşturan “Harlow” serisi, parlak beyaz zemini üzerinde farklı renklere ev sahipliği yapan “Leeds” serisi ve kendine özel rengi ile öne çıkan “Dublin” serisini öne çıkarmayı hedefliyor.