Geçtiğimiz hafta 22 Music Entertainment çatısı altında çıkan ‘Sal Beni’ adlı teklisiyle listeleri altüst eden Gökçe Yeşilbaş, sesi ve yorumu ile ilk andan itibaren dikkatleri üzerine çekti.İSTANBUL (İGFA) - Çeşitli müzik platformlarında şarkısı yayınlandığı ilk andan itibaren listelerin başına yerleşmeyi başaran Gökçe Yeşilbaş’in sağlık sektöründe çalışan ve önemli araştırma grupları içinde yer alan bir bilim insanı olduğu ortaya çıktı.

Eğitimini en iyi okullarda yüksek başarı belgeleriyle bitirdikten sonra uluslararası ilaç firmalarının klinik araştırmalar alanında çalışarak hastalıklara çareler arayan Gökçe Yeşilbaş, bu çabasını şimdi de insanların ruhlarını iyileştirerek yoluna devam edecek.

Müzik sektörünün en iyi bilinen ismi Volga Tamöz ile yolları kesiştikten sonra müziğe olan yeteneğini profesyonel platformlara taşımaya karar veren Gökçe Yeşilbaş, yakında sahne alarak dinleyicileri ile buluşacak.

Sesi ve yorumu üzerine sosyal medyadan binlerce yorum alan Gökçe Yeşilbaş hakkında Volga Tamöz de ‘Türkiye’deki en iyi 5 isim arasında yer alır’dedi. Sektörde otorite bir isim olarak kabul edilen Volga Tamöz, yeni yetenekleri müzik dünyasına kazandırmak için kolları sıvadığını ve bunun için de Gökçe Yeşilbağ ile iyi bir başlangıç yaptıklarını belirtti. Sözleri Gülsen Karatoprak Tamöz’e bestesi ve aranjesi Volga Tamöz’e ait olan ‘Sal Beni’nin klibi de tüm müzik platformlarında dinleyicisi ile buluştu.