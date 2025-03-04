Gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak Bilim Arnavutköy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Arnavutköy, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artıracak, onları araştırma ve inovasyon süreçlerine dahil edecek Bilim Arnavutköy hizmete açıldı.

Açılış programına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Valisi Davut Gül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Elvan Kuzucu Hıdır, y Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, milletvekilleri ve vatandaşların katılımıyla Bilim Arnavutköy’ün açılışı gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle hayata geçirilen Bilim Arnavutköy, gençlerin bilim ve teknolojiye ilgisini artıracak, onları araştırma ve inovasyon süreçlerine dahil edecek önemli bir merkez olacak.

“Türkiye Yüzyılı Bilimle ve Teknolojiyle Yükselecek”

Açılış töreninde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bilim Arnavutköy’ün gençlerin bilimle buluşmasına katkı sunacağını belirterek şunları söyledi. “Bilim ve teknoloji, Türkiye’nin kalkınma yolculuğunda en kritik alanlardan biridir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, savunma sanayisinden dijital dönüşüme, yapay zekâdan uzay teknolojilerine kadar birçok alanda büyük ilerlemeler kaydettik. Bugün artık gençlerimiz yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda onu üreten ve geliştiren bireyler olarak yetişiyor. Bilim merkezleri de bu sürecin önemli bir parçası. Bilim Arnavutköy, gençlerimizi araştırmaya, üretmeye ve yeni fikirler geliştirmeye teşvik edecek önemli bir merkez olacak.”

Bakan Kacır, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında attığı adımlara değinerek, “Bugüne kadar 35 bilim merkezimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. 36’ncı bilim merkezimizi de bugün Arnavutköy’de açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada gençlerimiz, yapay zekâdan uzay bilimlerine kadar birçok alanda çalışma yapma fırsatı bulacak” dedi.

“Gençlerimizin Bilimle Buluşmasını Destekliyoruz”

Başkan Mustafa Candaroğlu ise ilçede bilim ve teknolojiye yönelik çalışmaların artarak devam ettiğini belirterek şunları söyledi. “Bilim ve teknoloji, geleceğe yön veren en önemli alanlardan biridir. Daha önce ilçemizde hizmet veren bilim merkezimiz, gençlerimizin bilimle buluşmasına büyük katkılar sundu. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Bilim Arnavutköy ise daha donanımlı ve kapsamlı bir yapıyla gençlerimize çok daha geniş imkânlar sunuyor. Burası, gençlerimizin bilimle tanıştığı, projeler geliştirdiği ve yeni fikirler ürettiği bir eğitim üssü olaGençlerin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını desteklediklerini vurgulayan Candaroğlu, “Geçtiğimiz günlerde VEX Robotics VRC Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yaptık ve ilçemizden bir takım, büyük bir başarı göstererek Amerika’da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki başarıları bizleri gururlandırıyor” dedi.

“Bilim ve Teknolojiye İlgi Artacak”

Bilim Arnavutköy’ün gençleri bilimsel araştırmalara teşvik edecek önemli bir merkez olacağını vurgulayan Candaroğlu, “Bu projeyi hayata geçirirken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı gibi önemli kurumlarla iş birliği yaptık. Gençlerimizin keşfetme, üretme ve araştırma süreçlerine katkı sağlayacak bir merkez oluşturduk. Onların bilim ve teknolojiye olan ilgisini desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri, bilim merkezini gezerek gençlerle bir araya geldi. Merkez, farklı yaş gruplarına hitap eden eğitim programları, deney atölyeleri ve bilimsel etkinliklerle gençlerin bilimle iç içe olmasını sağlayacak.