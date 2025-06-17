İslambey Mahallesi’nde inşa edilecek olan Suatlar Camii’nin temel atma töreni, dualar ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. İlçeye manevi ve sosyal değer kazandıracak bu önemli yapının temeline ilk harç, yapılan duaların ardından döküldü. Törene; Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, mahalle sakinleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Candaroğlu: “Arnavutköy’ün manevi harcına yeni bir tuğla koyuyoruz”

Törende konuşan Başkan Mustafa Candaroğlu, camilerin yalnızca ibadet edilen mekânlar değil; kardeşliğin, ilmin, edebin ve birlik ruhunun merkezleri olduğunu vurguladı. Candaroğlu, “Camiler; Allah’a kul olanların, kardeşliğe sarılanların, kötülükten uzak durup iyilikte yarışanların buluştuğu yerdir. Caminin gölgesi adalettir, sabırdır, merhamettir. Suatlar Camii; mahallemizin değil, tüm ilçemizin kalbinde bir ışık olacak inşallah. Bugün burada sadece bir temel atmıyoruz, Arnavutköy’ün manevi harcına bir tuğla daha koyuyoruz. Bu topraklara yakışır bir eseri, hep birlikte dua ile yükseltiyoruz. Gazze’deki kardeşlerimiz için edilen her dua, yükselen her ‘amin’, inşallah onlara da ulaşır. Bu temel aynı zamanda bir dayanışma mesajıdır: Biz unutmuyoruz, biz yalnız bırakmıyoruz, biz kardeşiz.” dedi.

AK Parti İBB ve Arnavutköy Meclis Üyesi Ercan Döner, “Bu mahallede doğmuş, bu sokaklarda büyümüş biri olarak bugün burada bulunmak benim için ayrı bir anlam taşıyor. Çocukluğumuzda oyun oynadığımız bu sokaklarda şimdi bir cami yükseliyor. Bu sadece bir yapı değil; geçmişle geleceği buluşturan bir eser olacak. Rabbim nasip etti, bu hayra hep birlikte şahitlik ediyoruz. Başta Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu olmak üzere emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

İlçe Müftüsü Arif Yeşiloğlu, “Bir caminin temeli atıldığında, o mahallede sadece taş değil; dua, rahmet ve bereket de yükselmeye başlar. Rabbim bu güzel eseri tamamlamayı ve cemaatle doldurmayı nasip etsin. Başta Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu olmak üzeri emeği geçen herkese teşekkür ederim.” diye konuştu.İslambey Mahallesi Şahimerdan Fidaner ise, “Mahallemize böylesine kıymetli bir eser kazandıran herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu cami, komşuluğumuzu, kardeşliğimizi ve birlikte yaşama kültürümüzü daha da pekiştirecek. Gerçekten mahallemize çok yakışacak.” dedi.

İslambey Mahallesi Yeni Bir Manevi Merkeze Kavuşuyor

820 metrekare inşaat alanına sahip olan Suatlar Camii; ferah iç mekânı, estetik mimarisi ve işlevsel yapısıyla dikkat çekiyor. İçerisinde yer alacak Kur’an-ı Kerim Kursu ile çocuklara dini eğitim verilecek, caminin etrafındaki 2.630 metrekarelik yeşil alan ise sosyal ve kültürel etkileşime imkân sunacak.Cami, yalnızca bir ibadet alanı değil; çocukların huzurla oynayabileceği, yaşlıların dinlenebileceği, mahallenin ortak değerleriyle bütünleşmiş bir yaşam alanı olacak.Temel atma töreni, İlçe Müftüsü tarafından yapılan dua sonrası, ilk harcın dökülmesiyle sona erdi. Camii inşaatının kısa sürede tamamlanarak mahalle halkının hizmetine sunulması hedefleniyor.