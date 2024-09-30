Arnavutköy Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kışlık Lezzetler Festivali, birbirinden renkli etkinliklere sahne olarak büyük bir coşkuyla tamamlandı. Hadımköy İstasyon Meydanı’nda üç gün boyunca devam eden festival, Anadolu’nun zengin mutfak kültürünü yaşatarak katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Festivalin ilk gününde düzenlenen acı biber yeme yarışması, festivale eğlenceli bir başlangıç yaparken, yoğun ilgi gören etkinliklerle dolu dolu bir program sunuldu.

Lezzet Yarışmaları ve Eğlenceli Etkinlikler

Festival boyunca sadece geleneksel lezzetlerin tanıtımı yapılmadı; sahne gösterileri, çocuk etkinlikleri, el sanatları atölyeleri, konserler ve yarışmalar gibi çeşitli etkinliklerle festival alanı adeta bir şenlik havasına büründü. Aileler, çocuklarıyla birlikte hem keyifli vakit geçirdi hem de kültürel mirasın önemli bir parçası olan geleneksel lezzetlerin yapım süreçlerini öğrenme imkânı buldu. Festival boyunca kadınların el emeğiyle ürettikleri ürünler sergilenirken, yerel üreticilerin desteklenmesine de önemli katkı sağlandı.

Kışa Hazırlık: El Yapımı Salça ve Üzüm Pekmezi İpuçları

Festivalin en ilgi çeken etkinliklerinden biri de, kışlık ürünlerin nasıl yapıldığını anlatan atölyeler oldu. Katılımcılar, ev yapımı salça, tarhana, pekmez gibi kışlık ürünlerin yapım aşamalarını deneyimli eğitmenlerden öğrenerek kış hazırlıklarını bilgiyle pekiştirdi. Uzmanların paylaştığı püf noktaları, evde kışlık ürün yapmak isteyenler için rehber niteliğindeydi.

“Gelecek Nesillerimiz İçin Kültürümüzü Yaşatıyoruz”

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, festival hakkında yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin kültürel mirasın yaşatılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Candaroğlu, “Bu festival, gelecek nesillerimize kültürümüzü tanıtmak ve yaşatmak için önemli bir fırsat sunuyor. Festivalde yer alan tüm ürünler, Kadın Kültür Merkezlerimiz ve Nisa Mekanlarımızda eğitim alan kursiyerlerimizin el emeğiyle hazırlanmıştır. Kadınlarımızı üretime teşvik ederek aile ekonomilerine katkı sağlamalarını destekliyoruz. Çarşı Arnavutköy platformu üzerinden kadınlarımızın bu ürünlerini online olarak satışa sunarak ekonomiye katılımlarını da artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kültürel Mirası Geleceğe Taşıyan Festival

Kışlık Lezzetler Festivali, sadece yerel tatları tanıtmakla kalmayıp, aynı zamanda bu kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağladı. Belediye Başkanı Candaroğlu, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, katılımcıların Anadolu’nun zengin kültürel mirasını deneyimleme fırsatı bulduğunu vurgulayarak, “Bu tür etkinlikler, kültürümüzü tanıtmak ve çocuklarımıza aktarmak açısından son derece önemli. Festivalimizi önümüzdeki yıllarda daha da geliştirerek devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu.

Festival Coşkusu Sona Erdi

Festival üç gün boyunca hem lezzet hem de eğlence dolu etkinliklerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Hadımköy İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen festival, yoğun katılım ve büyük beğeni ile tamamlanarak Arnavutköy’de kültürel bir gelenek haline gelmeye devam etti.