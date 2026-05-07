Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında düzenlenen '2026 Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı', yaz ayları öncesi kritik bir uyarı ve hazırlık sürecinin startı oldu. Bilecik genelinde artan sıcaklıklar ve kuraklık tehdidi, orman yangınlarına karşı topyekûn mücadeleyi zorunlu hale getirdi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'te yangın riskinin en yüksek olduğu bölgeler Valilik koordinasyonunda mercek altına alınırken, önleyici tedbirlerden acil müdahale planlarına kadar birçok hayati başlık masaya yatırıldı. Özellikle riskli alanlarda yapılacak çalışmalar, erken müdahale stratejileri ve kurumlar arası koordinasyonun önemi detaylı şekilde değerlendirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınlarının sadece doğayı değil, tarımı, ekonomiyi ve insan hayatını doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Yaz aylarında yükselen sıcaklıklarla birlikte riskin katlanarak arttığını vurgulayan Vali Sözer, 'Ormanlarımızı korumak sadece kurumların değil, 7'den 70'e herkesin sorumluluğudur' dedi. Yangınlarda erken müdahalenin belirleyici olduğunu ifade eden Sözer, tüm kurumların tam koordinasyon içinde hareket ettiğini ve hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Toplantıda ayrıca; mevcut araç, ekipman ve personel kapasitesi detaylı şekilde gözden geçirilerek olası senaryolara karşı hazırlık düzeyi test edildi. Kurumlar tarafından yapılan sunumlarla sahadaki çalışmalar değerlendirildi, eksikler ve alınması gereken ek önlemler istişare edildi.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında en küçük ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlara; anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve şüpheli durumların anında bildirilmesi gibi konularla ilgili önemli uyarılarda bulundu.