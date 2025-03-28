Bilecik’te Çiftçilere Dane Mısır, Yağlık Ayçiçeği ve Nohut dağıtımı gerçekleştirildi.Pazaryeri Gündem /BİLECİK (İGFA) - Bilecik’te tarımsal üretimi desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Kurtköy Köyü Birlikte Üretim Modeli Projesi” kapsamında çiftçilere dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut dağıtımı yapıldı.

Bölgedeki ilk örneklerden biri olan proje, 3600 dekarlık geniş bir alanda uygulanacak. Proje sayesinde çiftçiler birlikte üretim yaparak tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.

Düzenlenen dağıtım törenine Valimiz Sayın Şefik Aygöl de katıldı. Vali Aygöl, üreticilerle bir araya gelerek projeye dair değerlendirmelerde bulundu ve bu modelin bölgedeki tarımsal kalkınmaya önemli katkılar sunacağını belirtti.

Projeyle birlikte çiftçilerin dayanışma içinde üretim yaparak daha verimli bir tarım modeli benimsemeleri amaçlanıyor.