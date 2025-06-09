Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde yüzyıllardır devam eden yağmur ve şükür duası geleneği, bu yıl yaklaşık 1.500 kişinin katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yer alan Güde, Nazifpaşa ve Bahçesultan köylerinde asırlık yağmur ve şükür duası geleneği, bu yıl da manevi bir buluşmaya sahne oldu.

Yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı etkinlik, doğanın bereketi için duaların edildiği ve köyler arasındaki dayanışmanın güçlendiği anlamlı bir organizasyon olarak öne çıktı.

Güde Köyü’nde düzenlenen etkinliğe çevre köylerden de çok sayıda vatandaş katıldı. Yağmur duasının ardından katılımcılara geleneksel pilav ve ayran ikramı yapıldı, bu da bir araya gelen topluluğun birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdi.

Güde Köyü Muhtarı Fahrettin Durak, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Atalarımızdan miras kalan bu duayı her yıl aynı coşkuyla sürdürüyoruz. Bu gelenek, hem geçmişe vefa borcumuzu ödememizi sağlıyor hem de gelecek nesillere örnek bir birliktelik sunuyor” dedi.

Katılımcılar, organizasyonun gelecek yıllarda da aynı şekilde sürdürülmesini temenni etti.