Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın eş zamanlı 10 noktada gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 2 bin 550 şahıs, 350 araç sorgulanırken, uygulamalarda 6 şüpheli gözaltına alındı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca il genelinde Huzur Güven Uygulamaları gerçekleştirildi.
Gece saatlerinde eş zamanlı olarak 10 noktada gerçekleşen uygulamalar, toplam 165 personel ile icra edildi.
Uygulamalarda 2 bin 550 şahıs ve 350 araç sorgulandı.
5'i kaçak kazı yaptıkları tespit edilen, 1'i ise ASAL kaydı bulunan toplam 6 şahıs yakalanırken, aramalarda 125 karton kaçak sigara ele geçirildi.
Ayrıca 4 sürücüye çeşitli suçlardan 15 bin 69 lira trafik cezası uygulandı.
Kaynak: igf