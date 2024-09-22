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Gara, Hakurk ve Kandil'de 17 terörist etkisiz

Gara, Hakurk ve Kandil'de 17 terörist etkisiz

5'i kaçak kazı yaptıkları tespit edilen, 1'i ise ASAL kaydı bulunan toplam 6 şahıs yakalanırken, aramalarda 125 karton kaçak sigara ele geçirildi.

Uygulamalarda 2 bin 550 şahıs ve 350 araç sorgulandı.

Gece saatlerinde eş zamanlı olarak 10 noktada gerçekleşen uygulamalar, toplam 165 personel ile icra edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nın eş zamanlı 10 noktada gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında 2 bin 550 şahıs, 350 araç sorgulanırken, uygulamalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Jandarma Komutanlığı'nca il genelinde Huzur Güven Uygulamaları gerçekleştirildi.