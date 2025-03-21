Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde, Belediye Başkanı Zekiye Tekin’e anlamlı bir iftar sürprizi yapıldı. Belediye personeli, kendi hazırladıkları iftarlıklarla Başkan Tekin’in evine konuk olarak oruç açtı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Geçirdiği ameliyat sonrası evinde istirahat eden, Belediye çalışanlarının bu özel jesti karşısında büyük mutluluk yaşayan Başkan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ekibine teşekkür ederek, “Belediye personelimiz hazırlık yapmışlar iftara geldiler. Ziyaretleri ve iftar hazırlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bu anlamlı iftar buluşması, belediye yönetimi ve personeli arasındaki güçlü dayanışmayı gözler önüne sererken, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna da güzel bir örnek oldu.