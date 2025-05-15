Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde çıkan yangın, köy halkına korku dolu anlar yaşattı. Ü.A.'ya ait kerpiç ev, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen kül oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Alınan bilgilere göre, Pazaryeri'nde öğle saatlerinde bir anda yükselen alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Kerpiç yapı olması nedeniyle yangın hızla büyürken, köyde büyük panik yaşandı. Olayın hemen ardından çevredekilerin ihbarı üzerine Pazaryeri Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına almayı başarırken, yangının çevredeki diğer evlere sıçraması son anda önlendi. Bölgeye ayrıca Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri de yönlendirildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.