Bilecik’te, 57 bin dekar arazide yıllık 17 bin ton ceviz üretimi gerçekleştirilirken bu üretimle Bilecik, Türkiye üçüncüsü oldu.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Karaahmetler köyünde vatandaşlarla birlikte ceviz hasadına katılan Vali Şefik Aygöl, 82 farklı ürün çeşidinden biri olan ceviz üretiminde, yıllık 17bin ton üretim ile Türkiye ortalamasına göre üçüncü sırada yer almanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

57 bin dekar arazide ceviz ekimi yapıldığını kaydeden Vali Aygöül, bu arazilerin 30 bin dekarının son 5 yılda devlet desteği ile üretime kazandırıldığına dikkati çekerek, "Çiftçilerimizi tebrik ediyorum. Tarımın güçlü şehri Bilecik’te, durmadan, yorulmadan üretime devam edeceğiz.” diye konuştu.