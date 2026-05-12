Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı; akademik itfaiyecilik anlayışını esas alan eğitim modeliyle, Türkiye'de örnek gösterilen bir bölgesel eğitim merkezi olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeline yönelik, 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimlerde; yangına müdahale, olay yeri yönetimi, yaralı tahliyesi, ekip koordinasyonu ve ileri düzey ip teknikleri üzerine uygulamalı çalışmalar yapıldı. Programın saha bölümü, Yenişehir ilçesi kırsalındaki Değirmençay Mahallesi'nde gerçekleştirilen arazi eğitimleriyle tamamlandı.

Eğitim programı sırasında ATA Eğitim Merkezi'ni ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin; Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde hizmete sunulan ATA Eğitim Merkezi'nin yalnızca Mersin İtfaiyesi personeline değil, ihtiyaç duyulması halinde Türkiye'nin farklı şehirlerindeki itfaiye teşkilatlarına da eğitim desteği sunabilecek bir bölge eğitim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Akşahin, gerçekleştirilen eğitimlerin kurumlar arası koordinasyonu, mesleki dayanışmayı ve ortak çalışma kültürünü güçlendirdiğini belirtti.

Program sonunda Muğla İtfaiyesi ekipleri tarafından; Mersin İtfaiyesi'nin misafirperverliği ve eğitim sürecindeki desteklerinden dolayı, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Kemal Akşahin'e Atatürk posteri hediye edildi.